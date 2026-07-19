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Evitan que mujer se quitara la vida al intentar lanzarse de puente

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Agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal adscritos en la Estación de Policía Distrito Sur evitaron que una mujer de 29 años atentara contra su vida al intentar lanzarse de un puente.

Elementos municipales que realizaban labores de prevención y vigilancia en la colonia Kilómetro 20, atendieron un llamado recibido al número de emergencia 911, en donde un ciudadano reportó un intento de suicidio en un puente ubicado en el cruce del bulevar Oscar Flores Sánchez y carretera Casas Grandes.

Ante el reporte, los agentes se trasladaron al lugar para atender la situación en donde mediante labores y técnicas de convencimiento aplicaron los protocolos correspondientes, entablando un diálogo con la fémina, lo cual permitió tranquilizarla, ponerla a salvo y hacer que desistiera del intento de realizar el hecho que pretendía.

Posteriormente, la persona resguardada de 29 años, fue trasladada al departamento de Trabajo Social de la Estación de Policía del Distrito Universidad, donde personal en turno se encargó de recibirla y atenderla proporcionándole ayuda integral, para luego contactar a sus familiares.

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