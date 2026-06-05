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Atienden 52 emergencias en 24 horas; destaca choque entre camiones en la Panamericana

by Salvador Miranda
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La Dirección General de Protección Civil informó que durante las últimas 24 horas, correspondientes del 4 al 5 de junio de 2026, elementos del Departamento de Bomberos atendieron 36 servicios a la ciudadanía, mientras que Rescate Municipal brindó apoyo en 16 emergencias.

Entre los incidentes más relevantes se encuentra un accidente vehicular registrado en la Carretera Panamericana, a la altura del kilómetro 33, donde se vieron involucrados un tractocamión y un camión de plataforma.

De acuerdo con el reporte, el conductor de un tractocamión Kenworth resultó lesionado y fue trasladado a recibir atención médica. Asimismo, el operador del camión de plataforma sufrió lesiones de gravedad y fue reportado en código rojo. Debido a su estado de salud, no pudo proporcionar información a los cuerpos de emergencia en el lugar.

Por otra parte, personal de Protección Civil mantuvo un monitoreo meteorológico entre las 7:00 de la tarde y la medianoche ante la presencia de un sistema de baja presión que tenía potencial para generar lluvias fuertes, inundaciones repentinas, ráfagas de viento de hasta 70 kilómetros por hora y tolvaneras.

Las autoridades señalaron que el fenómeno se localizaba al sur de la ciudad y se desplazó hacia el sureste, sin generar afectaciones directas en la región. No obstante, se registraron vientos fuertes y presencia de polvo suspendido en algunos sectores.

Protección Civil reiteró el llamado a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales y atender las recomendaciones preventivas ante cambios repentinos en las condiciones meteorológicas.

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