Chihuahua, Chih .- “Estamos frente a un negociazo en puerta. El Gobierno del Estado va a rematar 372 inmuebles entre casas y terrenos que fueron construidos seguramente con recursos públicos, pero no se van a ofrecer a las familias que necesitan una vivienda o un terreno para construir su patrimonio. Se los van a rematar a los machuchones, a quienes tienen 30, 40 o 45 millones de pesos para comprarlos”, denunció el coordinador del Grupo Parlamentario de morena en el Congreso del Estado, Cuauhtémoc Estrada, acusando así al Gobierno del Estado de Chihuahua de preparar un esquema de beneficio para grandes inversionistas mediante el remate de cientos inmuebles, entre viviendas y terrenos, en lugar de destinarlos a familias que enfrentan dificultades para acceder a una vivienda digna.

Así el legislador señaló que la administración encabezada por la gobernadora Maru Campos pretende enajenar propiedades ubicadas en municipios como Parral, Delicias y Cuauhtémoc a particulares con alta capacidad económica, dejando fuera a los sectores que más necesitan apoyo habitacional.

Estrada cuestionó que la administración estatal renuncie a su responsabilidad social en materia de vivienda y opte por privilegiar intereses particulares sobre las necesidades de miles de familias chihuahuenses.“Lo que debería hacer el Gobierno del Estado es impulsar un verdadero programa social de vivienda. Esas casas y terrenos ya existen, ya están construidos, y podrían ponerse al alcance de las familias mediante créditos accesibles o mecanismos impulsados por la Comisión Estatal de Vivienda. Sin embargo, la decisión es otra”, sostuvo.

El coordinador parlamentario advirtió que, bajo este esquema, los inmuebles serían adquiridos a bajo costo por inversionistas privados para posteriormente revenderlos a precios mucho más elevados, ahora si a las familias necesitadas de una vivienda. “Se los van a entregar baratos a los empresarios para que después ellos los vendan al doble, al triple o al cuádruple a quienes realmente necesitan una vivienda. Esa es la lógica que está imponiendo el Gobierno del Estado”, afirmó.

Cuauhtémoc Estrada lamentó que la política pública en materia de vivienda, por parte del gobierno estatal, se aleje de su función social y favorezca procesos que, dijo, profundizan las dificultades de acceso a un patrimonio para amplios sectores de la población. “El Gobierno de Maru Campos está olvidando que su obligación es generar oportunidades para las familias, no para quienes ya cuentan con millones de pesos para invertir. En lugar de construir soluciones para quienes más lo necesitan, está abriendo la puerta a la especulación inmobiliaria”, expresó.

El legislador adelantó que el Grupo Parlamentario de morena dará seguimiento al tema y continuará informando sobre las implicaciones de esta operación.“Vamos a abundar en este asunto porque los chihuahuenses tienen derecho a saber quiénes se beneficiarán realmente con este remate y por qué se está desaprovechando una oportunidad para impulsar una política social de vivienda”, concluyó.

En contraste el Gobierno Federal ha entregado un total de 15 mil 480 viviendas, en todo el país, a través de la estrategia nacional operada por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), parte del programa Vivienda para el Bienestar, cuya meta sexenal es construir 1.8 millones de casas en el territorio nacional.