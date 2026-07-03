En un gesto de unidad institucional ante el entorno de incertidumbre económica y comercial que vive el país, Octavio de la Torre de Stéffano, presidente de CONCANACO SERVYTUR México, se reunió en San Luis Potosí con los expresidentes de la Confederación, el Ing. Luis Antonio Mahbub Sarquis y el C.P. Mario Sánchez Ruiz, junto con los presidentes de las cámaras empresariales del estado, para intercambiar puntos de vista sobre los retos del comercio, los servicios y el turismo, y la importancia de fortalecer la representación empresarial en este momento decisivo.

La reunión con los expresidentes —figuras con trayectoria histórica en la Confederación que representa a 5.2 millones de negocios familiares en 1,857 municipios de las 32 entidades— envía un mensaje claro: CONCANACO camina unida, con memoria institucional y visión de largo plazo.

Como parte de los acuerdos de trabajo, se confirmó que la Ruta por la Prosperidad, el Empleo y la Seguridad continuará en Ciudad Valles, San Luis Potosí, en coordinación con el Lic. Gerardo Charur Bendeck, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo en Ciudad Valles, con el propósito de escuchar las necesidades del sector productivo regional, fortalecer la participación de las empresas familiares, emprendedores y MiPyMEs, y consolidar una agenda construida desde las regiones.

La jornada concluyó con la toma de protesta del Consejo Directivo 2026-2027 de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de San Luis Potosí, encabezado por el Lic. Mauricio Mahbub Tamez, evento que reunió a más de 300 empresarios, así como autoridades: estuvieron presentes el Mtro. Enrique Galindo Ceballos, presidente municipal de San Luis Potosí; el Mtro. Mario García Valdez, secretario de Desarrollo Económico; el Lic. Fernando Díaz de León Hernández, presidente saliente; la Dip. María Sarah Rocha Medina, presidenta del Congreso del Estado; la Magistrada Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, presidenta del Supremo Tribunal de Justicia; y el Lic. Salomón Rosas Ramírez, director de Competitividad y Competencia.

Durante su mensaje, Octavio de la Torre destacó que el crecimiento económico del país se construye desde el esfuerzo cotidiano de quienes emprenden, invierten y generan empleo. “La prosperidad no se decreta; se realiza y se trabaja día con día. Negocio con negocio, familia con familia. Detrás de cada empleo hay una decisión de no rendirse. La economía no son las teorías; son las personas y es la gente”, afirmó.

CONCANACO SERVYTUR reiteró que continuará fortaleciendo el trabajo coordinado con sus cámaras confederadas para construir propuestas desde las regiones, impulsar la competitividad y consolidar una representación empresarial cercana a las necesidades de millones de negocios que todos los días sostienen la economía mexicana.