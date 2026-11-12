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Avanza análisis de las tablas de valores de los municipios de Chihuahua

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Diputados integrantes de la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública, en reunión celebrada este día, avanzaron en el análisis de los anteproyectos de Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción de 23 municipios del Estado correspondientes al ejercicio fiscal 2027.

En ese orden de ideas, se aprobó el sentido positivo de los municipios de: Allende, Ascensión, Bocoyna, Camargo, Galeana, Gómez Farías, Guadalupe y Calvo, Julimes, López, Maguarichi, Manuel Benavides, Matachí, Meoqui, Morelos y Moris.

Así como de Namiquipa, Nonoava, Ocampo, Ojinaga, Rosales, Saucillo, Uruachi y Huejotitán; Dentro de dicha reunión se acordó que la próxima se celebrará el martes 17 de noviembre, para continuar con el análisis de un igual número de anteproyectos.

En la reunión estuvieron los diputados Jorge Carlos Soto Prieto, María Antonieta Pérez Reyes, Leticia Ortega Máynez, Joceline Vega Vargas, Roberto Arturo Medina Aguirre y Brenda Francisca Ríos Prieto.

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