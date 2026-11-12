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Llama Secretaría de Salud a reforzar la prevención de la neumonía durante la temporada invernal

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La Secretaría de Salud exhorta a la población a reforzar las medidas de prevención contra la neumonía durante la presente temporada invernal y acudir a valoración médica ante síntomas respiratorios.

Al corte de la semana epidemiológica 44 del presente año, Chihuahua registró 9 mil 312 casos de neumonías y bronconeumonías, mientras que durante todo 2025 contabilizó 9 mil 048.

Este padecimiento puede presentarse a cualquier edad, pero el riesgo de complicaciones es mayor en niñas y niños pequeños, personas adultas mayores o con el sistema inmunológico debilitado y quienes padecen enfermedades crónicas.

Los síntomas más frecuentes son fiebre, tos, escalofríos, dolor en el pecho, cansancio y malestar general. Ante dificultad para respirar, respiración acelerada, coloración azulada en labios o rostro, fiebre persistente o deterioro del estado general, se debe buscar atención médica inmediata.

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Para prevenir infecciones respiratorias, la dependencia recomienda mantener al día las vacunas, lavarse las manos, cubrirse al toser o estornudar, ventilar espacios cerrados y evitar el contacto cercano con personas enfermas.

También exhorta a evitar la automedicación y utilizar antibióticos únicamente bajo indicación médica. Si los síntomas persisten o empeoran, se debe acudir a una unidad de salud.

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