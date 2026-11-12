Chihuahua, Chih.- Daniela Álvarez, presidenta estatal del Partido Acción Nacional (PAN), presentó a Marcelo Torres Cofiño como delegado del Comité Ejecutivo Nacional del partido en Chihuahua. A la rueda de prensa también asistió Mario García, nuevo presidente del PAN municipal.

Durante el encuentro, Marco Bonilla agradeció al presidente nacional del PAN, Jorge Romero, por atender su petición de contar con un delegado nacional en la entidad.

Explicó que consideró necesaria la presencia de una persona sin compromisos locales ni preferencias, que pueda escuchar a las distintas expresiones del partido y generar confianza entre sus integrantes.

Al darle la bienvenida, Bonilla destacó la trayectoria y experiencia de Torres, así como su conocimiento de la región. Le pidió escuchar a todo el panismo, conocer sus posiciones y valorar las distintas propuestas.

“Que escuches al panismo de Chihuahua. Que nos escuches a todos”, expresó Bonilla, quien llamó a actuar con responsabilidad, cuidar la unidad y mantener a Chihuahua por encima de cualquier aspiración. Añadió que el diálogo y la apertura son fundamentales para construir acuerdos y fortalecer a Acción Nacional.

Marcelo Torres señaló que llega a Chihuahua con la intención de sumarse al trabajo del partido y construir diálogo y unidad, con miras a 2027. También sostuvo que la ciudadanía debe formar parte de ese esfuerzo y que la prioridad de Acción Nacional debe ser pensar en las y los chihuahuenses.

“Vengo a construir, a sumarme; no vengo a reemplazar a nadie. Soy tropa”, afirmó. Además, planteó contrastar los gobiernos de Acción Nacional con los de Morena.

Torres Cofiño es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana, campus Laguna, y diputado federal por Coahuila en la LXVI Legislatura. En su trayectoria ha ocupado cargos legislativos y partidistas, entre ellos la coordinación del Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados y la presidencia nacional de Acción Nacional.

A la rueda de prensa también asistió Mario García, nuevo presidente del PAN Municipal de Chihuahua, quien destacó la lucha histórica del panismo en la defensa de la democracia.