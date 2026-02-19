Las y los diputados integrantes de las comisiones unidas de Seguridad Pública y Protección Civil, y de Educación, Cultura Física y Deporte, aprobaron por unanimidad el dictamen en sentido positivo de la iniciativa para establecer convenios de colaboración formal entre los cuerpos de seguridad pública y los planteles educativos para impartir talleres sobre prevención del delito, civismo y cultura de la legalidad.

La reunión, presidida por la diputada Nancy Janeth Frías Frías, contó con la participación de representantes del Grupo de Orientación Escolar (GOECHI) de la Fiscalía General del Estado, provenientes de las zonas centro, norte, noroeste y sur. El objetivo central de la reforma es proporcionar una base jurídica y legal sólida a los programas de prevención que ya se implementan, garantizando su continuidad y visibilidad.

Representantes de GOECHI subrayaron la importancia de este respaldo legislativo, señalando que la realidad actual exige una intervención más profunda que la prevención tradicional. “Consideramos sumamente importante que volteen hacia esta parte de la Agencia… somos oficiales comprometidos que brindamos calidad humana en el acercamiento con padres y docentes”, destacaron durante su intervención.

A la reunión de las comisiones unidas de Seguridad Pública y Protección Civil y Educación, Cultura Física y Deporte asistieron los diputados Arturo Medina (PRI), Octavio Borunda (PVEM), y las diputadas, América Aguilar, Elizabeth Guzman (MORENA), Herminia Gómez (MORENA), Xóchitl Contreras (PAN), y Nancy Frías (PAN), además de integrantes del Grupo de Orientación Escolar Chihuahuense (GOECHI) y de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía General del Estado.