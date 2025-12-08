Este fin de semana se realizó la posada del mercado Las Haciendas en donde acudió el secretario del Ayuntamiento, Héctor Ortiz Orpinel en representación del Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar.



El secretario expresó que el alcalde no los pudo acompañar hoy, pero que está muy contento y agradecido por estar acudiendo a las posadas que están realizando.



“Hoy nos tocó venir a Las Haciendas, un lugar que tiene más de 18 años trabajando”,dijo.



Resaltó que el Ayuntamiento a través de la secretaría y por las políticas del presidente municipal, lo que se ha buscado y se debe de atender en Juárez es la industria y el comercio.



“Los felicito y agradezco por todo el esfuerzo que ustedes hacen todos los días y también por esa coordinación que tienen con la Dirección de Regulación Comercial, todavía hay mucho que nos falta por hacer pero vamos a seguir trabajando”, añadió.



El funcionario les deseó Feliz Navidad y Año Nuevo, además de vida, salud y trabajo.



Por su parte, el director de Regularización Comercial, Óscar Guevara, agradeció a los líderes de mercado por invitarlos a esta celebración.



“La dirección siempre está disponible para lo que se les ofrezca, felices fiestas para todos”, agregó el director.