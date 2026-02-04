martes, febrero 3, 2026
Ayuntamientos deben hacer un reparto equitativo de los recursos públicos a sus secciones municipales

La diputación Permanente de la 68 Legislatura de Chihuahua, exhortó a los 67 Ayuntamientos del Estado, a que en la elaboración de los Presupuestos de Egresos para el ejercicio fiscal 2026, se observe que la asignación de los recursos públicos de las secciones municipales, se consideren aspectos relativos a sus ingresos, densidad poblacional y grado de marginación.

El diputado Pedro Torres, luego de dar lectura al dictamen preparado por la Comisión de Desarrollo Municipal y Fortalecimiento del Federalismo, señaló que la presente convocatoria nace de que dicha atribución dista mucho de ser observada a cabalidad por la mayoría de los Ayuntamientos

A lo antes señalado se suma el que, a la falta de la legislación Estatal en cuanto a la determinación de un porcentaje exacto, o una fórmula matemática estricta de “reparto proporcional” del presupuesto total del municipio para cada sección, sin duda alguna, genera un estado de incertidumbre en la materia.

Finalmente, el legislador recordó que, en el Código Municipal para el Estado de Chihuahua, se establece en su artículo 64, fracción VI, segundo párrafo, la obligación para los ayuntamientos de invitar oportunamente a las autoridades de las secciones municipales a analizar y discutir el anteproyecto de Presupuesto de Egresos, con base en las necesidades de sus comunidades, la omisión de este procedimiento puede ser motivo de impugnación administrativa.

Cabe mencionar que la propuesta fue presentada por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido MORENA

