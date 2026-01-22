Una tormenta invernal de gran escala, calificada por especialistas como poco común y potencialmente peligrosa, avanza desde Canadá y se extenderá por amplias regiones de Estados Unidos, con impactos que también alcanzarán a México en los próximos días.

Los modelos meteorológicos indican que el fenómeno cubrirá hasta dos tercios del territorio estadounidense.

Expertos del Centro de Predicción Meteorológica de Estados Unidos advirtieron que se trata de un evento que no se presenta todos los inviernos.

El meteorólogo Alex Lamers señaló que la tormenta podría afectar a cerca de la mitad de la población de Estados Unidos, con acumulaciones de nieve, hielo y aguanieve que alterarán la vida cotidiana y la movilidad.

En Estados Unidos, la tormenta comenzará a impactar desde las Montañas Rocosas del sur, con nevadas previstas en Nuevo México y Colorado, para después avanzar hacia las planicies de Kansas, Oklahoma y Texas.

Conforme avance el sistema, se esperan lluvias heladas y nieve en estados del sur y sureste, incluyendo Arkansas, Tennessee, Georgia y las Carolinas.

Durante el domingo, el fenómeno alcanzará el Atlántico Medio y el noreste del país, donde podrían registrarse acumulaciones superiores a los 30 centímetros de nieve.

Posteriormente, nuevas oleadas de aire frío mantendrán temperaturas bajo cero en buena parte del este estadounidense hasta mediados de la próxima semana.

El Servicio Meteorológico Nacional informó que esta será la tercera tormenta invernal de la temporada en México.

A partir del viernes se prevé un marcado descenso de temperatura, con heladas en el noreste, oriente y centro del país, así como en zonas altas del sureste.

Se pronostica caída de nieve o aguanieve en el Nevado de Colima y en sierras de Baja California, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Nuevo León y Coahuila. Además, se espera lluvia engelante en regiones de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí.

Las temperaturas más bajas podrían registrarse el domingo, con valores de hasta -20 grados Celsius en zonas serranas de Chihuahua y de -15 grados en áreas altas de Durango y Coahuila. Autoridades recomiendan extremar precauciones, evitar traslados innecesarios y mantenerse informados por canales oficiales.

La combinación de nieve, hielo y vientos fuertes convierte a esta tormenta invernal en un riesgo tanto para Estados Unidos como para México, especialmente en regiones con poca experiencia ante este tipo de fenómenos.

Debate