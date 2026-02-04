Elementos de la Agencia Estatal de Investigación, adscritos a La Fiscalía de Distrito Zona Noroeste, en colaboración con las autoridades del estado de Sonora, detuvieron a Jesús Abraham B. M., persona que contaba con una orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa, cometido en la vecina entidad.

Cumplimentaron el mandato judicial girado bajo la causa penal 5686/2021, en la calle Azalea e Industrial de la colonia Francisco Villa, en el municipio de Nuevo Casas Grandes.

El detenido de 27 años, será trasladado y puesto a disposición del Juez Oral del Distrito Judicial Uno del Poder Judicial del Estado de Sonora, autoridad que resolverá su situación jurídica.