Cientos de mujeres se dieron cita en el Lago Di Como para respaldar el proyecto de César Jáuregui Moreno y al final de su mensaje bitorearon su nombre y gritaron la porra «¡presidente, presidente!».

Las ollas de pozole fueron insuficientes para atender a la gran cantidad de asistentes al desayuno informativo y que rebasaron el tope de capacidad por lo que obligó al aspirante a pedir una disculpa a quienes se quedaron afuera del recinto.

Tuvieron que pedir tacos y comida adicional para las más de mil mujeres que se dieron cita para escuchar su mensaje y la visión que tiene para un mejor Chihuahua.

Al finalizar su mensaje, César Jáureguí convocó a la unidad y a hacer un Chihuahua más próspero para nuestros hijos y nietos, logrando los aplausos de las asistentes quienes lanzaron la porra «¡Presidente, presidente!» y lo pusieron a bailar.