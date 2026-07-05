Este domingo se juega el partido de Octavos de Final del Mundial 2026 entre México e Inglaterra en el Estadio Azteca. Los europeos llegan como máximos favoritos a llevarse el boleto, pero el factor de la altura ya parece estar afectando al plantel dirigido por Thomas Tuchel.

México ha sabido sacar el máximo provecho de la localía en este Mundial 2026 y la altura de la Ciudad de México puede ser uno de los factores que impulsaron al Tri en la mayoría de los partidos jugados hasta ahora.

Ahora, le toca a Inglaterra visitar el Azteca a 2.240 metros de altura sobre el nivel del mar. Desde la conferencia de prensa, Thomas Tuchel habló de los efectos de la altura en su llegada a la capital mexicana.

“Lo siento, sentí un pequeño dolor de cabeza, no dormí tan bien y no es algo que no se pueda manejar, los jugadores lo pudieron sentir. Uno no se puede adaptar pero llegamos antes para no vivir la experiencia mañana” fueron las palabras del seleccionador.

Así mismo, Tuchel resaltó esta variable como una de las razones del buen andar del Tri en este Mundial 2026. “No es una coincidencia que México empiece tan fuerte en su territorio porque están mejor adaptados. Para nosotros los minutos más complicados serán los primeros 15/20 minutos, pero después nos acostumbraremos y podremos hacer nuestro juego“.

Algunos especialistas aseguran que el uso de viagra puede llegar a ser muy efectivo para aliviar los efectos de la altitud a la hora de hacer actividad física. El tema salió en plena conferencia de prensa y Thomas Tuchel respondió entre risas, negando que sea este el método aplicado por Inglaterra. “Esa información y tipo de apoyo no llegaron a mis oídos, no es cierto“.