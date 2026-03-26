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Blindan voto de 21 senadores del PAN contra Plan B

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-Acusan intimidación contra legisladora y denuncian ante la Fiscalía de la CDMX.

Los 21 senadores del PAN se declararon listos para votar en contra del llamado Plan B de la presidenta Sheinbaum, ello ante las versiones de que algún panista podría votar a favor de la reforma constitucional.

En rueda de prensa, el coordinador del PAN, Ricardo Anaya, rechazó cualquier ruptura interna y reiteró el rechazo a la reforma presidencial. “Es un bodrio de reforma y estamos resueltos el cien por ciento de los senadores del PAN a votar en contra”.

Asimismo, denunció un acto de intimidación armada contra la senadora de Aguascalientes, Ma de Jesús Díaz Marmolejo, en vísperas de la votación del Plan B.

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“El día de ayer sufrió un grave incidente donde vehículos con gente armada amagaron a la senadora y le apuntaron a su chofer. Condenamos enérgicamente este hecho y se presentó una denuncia ante la fiscalía de la Ciudad de México”, dijo Anaya.

ElUniversal

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