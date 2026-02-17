La Universidad Autónoma de Chihuahua abrió su convocatoria de solicitud de becas de nivel licenciatura para el semestre Agosto – Diciembre 2026.

El proceso de solicitud se llevará a cabo exclusivamente en la página: http://becas.uach.mx/” del 16 de febrero al 27 de marzo del año en curso.

Los requisitos son:

Completar la solicitud en línea dentro del periodo establecido.

Ser estudiante de segundo semestre en adelante, según corresponda a su plan de estudios.

Tener el promedio requerido para el tipo de beca que se desea solicitar en el ciclo inmediato anterior.

Contar con sus datos actualizados en la Secretaría Académica de su facultad. En caso de no ser así, se deberá realizar dicha actualización.

Es indispensable ingresar al sistema y subir de manera digital y legible los documentos requeridos en formato JPEG, según el tipo de beca que se solicite.

Es importante destacar que no se atenderán casos extemporáneos y que todas las solicitudes deberán realizarse únicamente a través de internet. La resolución de las solicitudes se publicará el 19 de junio de 2026 en la página oficial de becas de la UACH.

Para más información, los interesados pueden comunicarse al Departamento de Becas, a través del correo:becas@uach.mx o al teléfono: (614) 439-1500, extensiones 2047, 2049, 2170 y 2173. La UACH reitera que este trámite es personal e institucional, por lo que no se permite la gestión a través de intermediarios.