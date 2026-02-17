lunes, febrero 16, 2026
Copyright 2021 - All Right Reserved
Inicio » Abre UACH convocatoria para solicitar becas para el semestre Agosto – Diciembre 2026
PortadaTendencia

Abre UACH convocatoria para solicitar becas para el semestre Agosto – Diciembre 2026

by EditorJRZ
written by EditorJRZ 0 comments

La Universidad Autónoma de Chihuahua abrió su convocatoria de solicitud de becas de nivel licenciatura para el semestre Agosto – Diciembre 2026.

El proceso de solicitud se llevará a cabo exclusivamente en la página: http://becas.uach.mx/” del 16 de febrero al 27 de marzo del año en curso.

Los requisitos son:

  • Completar la solicitud en línea dentro del periodo establecido.
  • Ser estudiante de segundo semestre en adelante, según corresponda a su plan de estudios.
  • Tener el promedio requerido para el tipo de beca que se desea solicitar en el ciclo inmediato anterior.
  • Contar con sus datos actualizados en la Secretaría Académica de su facultad. En caso de no ser así, se deberá realizar dicha actualización.
  • Es indispensable ingresar al sistema y subir de manera digital y legible los documentos requeridos en formato JPEG, según el tipo de beca que se solicite.

Es importante destacar que no se atenderán casos extemporáneos y que todas las solicitudes deberán realizarse únicamente a través de internet. La resolución de las solicitudes se publicará el 19 de junio de 2026 en la página oficial de becas de la UACH.

banner

Para más información, los interesados pueden comunicarse al Departamento de Becas, a través del correo:becas@uach.mx o al teléfono: (614) 439-1500, extensiones 2047, 2049, 2170 y 2173. La UACH reitera que este trámite es personal e institucional, por lo que no se permite la gestión a través de intermediarios.

You Might Also Like

You may also like

Finaliza curso de profesionalización de intérpretes de lenguas indígenas para la atención...

Concientiza Facultad de Ingeniería a estudiantes sobre la violencia en relaciones afectivas

Mantiene Municipio 100% en transparencia por quinto año consecutivo

Urgente atención a carretera Parral–Guadalupe y Calvo; el abandono profundiza el rezago...

Inicia campaña binacional “Ama tu corazón” en Ciudad Juárez

“Ni 386 cuerpos alcanzaron para que hubiera justicia”: Cuauhtémoc Estrada Sotelo arremete...