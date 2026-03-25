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Será el domingo 29 de marzo tercera carrera con mascotas en el Chamizal

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Todo se encuentra listo para la 3a Carrera con Mascotas que se llevará a cabo el domingo 29 de marzo en El Chamizal, con actividades recreativas enfocadas en la convivencia familiar y el bienestar animal.

La titular de la Dirección de Atención y Bienestar Animal (DABA), Alma Edith Arredondo Salinas; David Serna, coordinador del Circuito Atlético Pedestre y Carlos Vitela, representante de NUPEC, se informó que los recursos recaudados serán destinados al Banco de Alimentos 22, organización que apoya a refugios y albergues independientes dedicados al rescate y cuidado de animales en situación de abandono.

El evento tendrá como temática una “explosión de color”, con dinámicas pensadas para fortalecer el vínculo entre las familias y sus mascotas, además de fomentar la participación ciudadana en causas sociales.

El recorrido iniciará en el Instituto Municipal de la Juventud, sobre la calle Costa Rica, y contemplará puntos como el Museo de Arqueología e Historia de El Chamizal, la zona de Los Indomables y la trotapista de la Heroico Colegio Militar, para concluir en el mismo punto de salida.

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Asimismo, se realizarán actividades complementarias como concurso de disfraces para mascotas, carrera de botargas y un bazar de negocios locales, ampliando la oferta recreativa para los asistentes.

La inscripción tiene un costo de 300 pesos e incluye un kit con bolsa ecológica, plato viajero para mascota, kit de limpieza y medalla de participación.

Las personas interesadas pueden registrarse a través de WhatsApp al número 656 106 7035, realizando previamente una transferencia bancaria y enviando el comprobante correspondiente.

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