martes, enero 20, 2026
Copyright 2021 - All Right Reserved
Inicio » Bodas con avatares e IA la tendencia que sorprende al mundo
Tendencia

Bodas con avatares e IA la tendencia que sorprende al mundo

by Sofia Medrano
written by Sofia Medrano 0 comments

Las bodas con personajes virtuales y sistemas de inteligencia artificial, aunque sin validez legal, dejaron de ser una curiosidad ligada a la cultura otaku en Japón para convertirse en un fenómeno que cruza fronteras y gana adeptos en distintos países del mundo.

Durante 2026, se han celebrado ceremonias simbólicas en naciones como Australia, Alemania y Rusia, donde personas decidieron unir sus vidas —al menos de manera simbólica— a su avatar favorito. Estas bodas se realizan tanto de forma presencial como a través de plataformas digitales, con rituales que imitan los de un matrimonio tradicional, incluidos votos, anillos y festejos.

Yasuyuki Sakurai, organizador de bodas con más de 20 años de experiencia en el sector nupcial, explicó a la agencia EFE que el interés internacional por este tipo de ceremonias ha crecido de manera notable. “Las consultas del extranjero superan ahora con creces a las de Japón”, señaló, al destacar que la tendencia ya no se limita a un solo país ni a un nicho cultural específico.

El auge de estas uniones está vinculado con la fictosexualidad, un término que describe la atracción emocional o sexual hacia personajes ficticios o avatares digitales. De acuerdo con datos de la Asociación Japonesa para la Educación Sexual (JASE), publicados en 2023, dos de cada diez adolescentes reconocen sentir algún tipo de atracción por este tipo de personajes.

banner

En Japón, casarse simbólicamente con un personaje de anime, manga o incluso con una inteligencia artificial como ChatGPT es una posibilidad real para quienes buscan nuevas formas de relación. El país asiático ha sido pionero en aceptar estas expresiones afectivas, que cuestionan los límites tradicionales del amor y reflejan el impacto creciente de la tecnología en la vida emocional de las personas.

You Might Also Like

You may also like

¡Burro está de regreso! Eugenio Derbez confirma su regreso como la voz...

Del recuerdo al trend, el regreso de 2016 domina las redes en...

Karol G y Feid ponen fin a su noviazgo tras tres años...

Recorre Rector de la UACJ espacios del ICB

Prevé Municipio la expropiación de al menos tres predios del PAN por...

Realiza la J+ mantenimiento preventivo en líneas de conducción de agua potable