Las bodas con personajes virtuales y sistemas de inteligencia artificial, aunque sin validez legal, dejaron de ser una curiosidad ligada a la cultura otaku en Japón para convertirse en un fenómeno que cruza fronteras y gana adeptos en distintos países del mundo.

Durante 2026, se han celebrado ceremonias simbólicas en naciones como Australia, Alemania y Rusia, donde personas decidieron unir sus vidas —al menos de manera simbólica— a su avatar favorito. Estas bodas se realizan tanto de forma presencial como a través de plataformas digitales, con rituales que imitan los de un matrimonio tradicional, incluidos votos, anillos y festejos.

Yasuyuki Sakurai, organizador de bodas con más de 20 años de experiencia en el sector nupcial, explicó a la agencia EFE que el interés internacional por este tipo de ceremonias ha crecido de manera notable. “Las consultas del extranjero superan ahora con creces a las de Japón”, señaló, al destacar que la tendencia ya no se limita a un solo país ni a un nicho cultural específico.

El auge de estas uniones está vinculado con la fictosexualidad, un término que describe la atracción emocional o sexual hacia personajes ficticios o avatares digitales. De acuerdo con datos de la Asociación Japonesa para la Educación Sexual (JASE), publicados en 2023, dos de cada diez adolescentes reconocen sentir algún tipo de atracción por este tipo de personajes.

En Japón, casarse simbólicamente con un personaje de anime, manga o incluso con una inteligencia artificial como ChatGPT es una posibilidad real para quienes buscan nuevas formas de relación. El país asiático ha sido pionero en aceptar estas expresiones afectivas, que cuestionan los límites tradicionales del amor y reflejan el impacto creciente de la tecnología en la vida emocional de las personas.