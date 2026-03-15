El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi, dijo en una entrevista con MS NOW el sábado que el Estrecho de Hormuz solo está cerrado para los barcos de Estados Unidos e Israel.

Otros barcos son libres de pasar, aunque muchos prefieren no hacerlo debido a “preocupaciones de seguridad”, que Araghchi afirmó que no tienen nada que ver con Irán. Añadió que actualmente hay “muchos petroleros y barcos que están pasando por el Estrecho de Hormuz”.

Esto ocurre después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara en Truth Social que Estados Unidos, junto con varios otros países afectados por “el intento de Irán de cerrar el Estrecho de Hormuz”, enviaría buques de guerra para mantener el Estrecho “abierto y seguro”.

En la publicación, Trump mencionó a China, Francia, Japón, Corea del Sur y el Reino Unido como ejemplos de países afectados por el cierre, expresando la esperanza de que enviaran barcos a la región.

Araghchi también respondió a las afirmaciones hechas por el Secretario de Defensa de EE. UU., Pete Hegseth, de que el nuevo Líder Supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, resultó herido y probablemente desfigurado, diciendo que “no hay problema con el líder supremo”.

“Él envió su mensaje ayer y cumplirá con sus deberes, está cumpliendo con sus deberes según la constitución y continuará haciéndolo”, agregó Araghchi.

Araghchi también enfatizó que la República Islámica estaba bien establecida y no dependía de una sola persona, y que cualquier pérdida de individuos podría ser soportada por el sistema.

“Todo está bajo control”, dijo Araghchi.

Más tarde en el día, Trump afirmó que escuchaba que Mojtaba Khamenei no estaba vivo, “y si lo está, debería hacer algo muy inteligente por su país, y eso es rendirse”, dijo Trump a NBC News.

Araghchi también negó las afirmaciones de que gritó a los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner, amenazando que Irán tenía uranio para 11 bombas nucleares durante las últimas negociaciones en Ginebra.

Él explicó que solo había estado hablando sobre el potencial de los 440 kilos de uranio enriquecido al 60% de Irán, que, si se enriquecieran aún más, podrían ser suficientes para crear 10 bombas, para enfatizar lo grande que era la concesión que Irán estaba ofreciendo.

Araghchi sugirió que quizás los negociadores estadounidenses habían malinterpretado eso “debido a la falta de suficiente conocimiento” o “sus intenciones de justificar el acto de agresión, que no puede ser justificado”, y agregó que esperaba que la verdadera historia de las negociaciones saliera a la luz.

TheJerusalemPost