Transportistas de diferentes partes del país anunciaron una movilización nacional que podría generar afectaciones en carreteras y accesos principales, incluida la zona metropolitana de la Ciudad de México. La protesta fue convocada ante la falta de acuerdos para resolver distintas problemáticas que enfrenta el sector.

La Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C. (AMOTAC) informó que integrantes del gremio realizarán una manifestación pacífica con la participación de operadores de carga, turismo y transporte de pasajeros. La organización señaló que buscan ser escuchados por las autoridades federales para atender sus principales demandas.

De acuerdo con el aviso emitido por los transportistas, la movilización contempla presencia en las 32 entidades del país, por lo que podrían registrarse complicaciones en diferentes vías de comunicación. Uno de los puntos de mayor atención son los accesos hacia la Ciudad de México debido a la cantidad de unidades que podrían participar.

Los representantes del movimiento explicaron que, si no reciben una respuesta favorable durante la jornada, podrían avanzar con sus vehículos en una marcha lenta hacia el Zócalo capitalino. Por esta razón, recomendaron a los automovilistas mantenerse informados sobre posibles cierres y cambios en la circulación.

La AMOTAC anunció que la movilización nacional comenzará el próximo 24 de junio de 2026 a partir de las 07:00 horas. Desde ese momento se espera la presencia de transportistas en diferentes carreteras del país como parte de la protesta convocada por la organización.

Aunque los puntos específicos de concentración podrían definirse conforme avance la movilización, las autoridades prevén posibles afectaciones en accesos carreteros importantes, especialmente aquellos que conectan con grandes ciudades. En el caso del Valle de México, los conductores deberán estar atentos a los reportes viales.

Entre las demandas presentadas por los transportistas se encuentra mayor seguridad en carreteras, atención a los robos que afectan al sector, regulación en cobros de grúas, agilización de trámites oficiales y solución a problemas relacionados con permisos, placas y documentación necesaria para operar.

también solicitan terminar con presuntos abusos contra operadores, revisar operativos realizados por diferentes corporaciones y establecer condiciones que permitan mejorar la operación del transporte en México. Además, piden que sus solicitudes sean atendidas mediante mesas de diálogo con las autoridades.

La organización reconoció que las movilizaciones podrían causar molestias a ciudadanos y automovilistas; sin embargo, aseguró que recurren a estas acciones para visibilizar las problemáticas del sector. Ante los posibles bloqueos, se recomienda consultar información oficial, anticipar viajes y considerar rutas alternas durante el 24 de junio.

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