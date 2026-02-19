La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), a través de la Dirección General de Difusión Cultural y Divulgación Científica, anunció el inicio del proceso de audiciones para la Compañía de Ballet Clásico de la UACJ, en su edición 2026.

Las pruebas de talento se llevarán a cabo los días 20 y 21 de febrero en el Centro Universitario de las Artes (CUDA).

Jurado de excelencia y proyectos de gran envergadura

La convocatoria destaca por el alto nivel de exigencia, respaldado por un jurado de trayectoria nacional que incluye a la maestra Jacqueline López, régisseur de la Compañía Nacional de Danza del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL); la maestra Georgina Lissete Montoya López, docente de la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH); y a la maestra Marisol Galán Jurado, directora artística de la agrupación universitaria.

Durante el evento, el maestro Alejandro Castillo González, director general de Difusión Cultural y Divulgación Científica, en presencia de la maestra María Victoria Ibarra Segura, subdirectora de Formación Cultural, así como de la maestra Galán Jurado, reveló que los seleccionados formarán parte de montajes de gran calado técnico, como «El Lago de los Cisnes» y «El Cascanueces», ambos con el acompañamiento de la Orquesta Sinfónica de esta casa de estudios, además de la obra «¿Quién es el que anda ahí? (Cri-Cri)».

A partir del año 2019, nace la Compañía de Ballet Clásico, con el objetivo de ofrecer a la comunidad el privilegio de disfrutar de espectáculos dancísticos con grandes creaciones escénicas y promover el gusto por la danza a través de un trabajo de puntas e interpretación con técnica y estética, que permita enriquecer el ambiente social y cultural de nuestra ciudad, y a la vez se visibiliza el talento de los bailarines formados en Bellas Artes de la UACJ, así como de los artistas locales, que con constancia y disciplina han adquirido una sólida formación artística, comentó de forma entusiasta el representante cultural durante el anuncio.

“En promedio hemos tenido a más de 500 bailarinas y bailarines inscritos regularmente en los semestres. Entonces viendo la calidad de lo que ya ha formado Bellas Artes, que tiene más de 40 años, brindando este espacio de formación para nuestra comunidad, pues, bueno, estamos convencidos de que la calidad de lo que ya tenía, es que Bellas Artes, por medio de sus talleres de ballet y de danza, estábamos listos para poder conformar una compañía propia de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez”, explicó.

Anexó que actualmente son 60 elementos de cuerpo de baile de diversos niveles con el que se complementa esta compañía.

Categorías y requisitos de participación

La convocatoria se divide en dos vertientes principales para captar tanto a profesionales en potencia como a talentos emergentes:

Cuerpo de baile: Para jóvenes de 13 a 25 años con formación sólida, dominio de puntas y disponibilidad de horario.

Aprendiz infantil: Dirigido a niños de 7 a 12 años con un mínimo de dos años de estudios previos en la disciplina.

«Nosotros como jurado calificaremos técnica de ballet, musicalidad, disposición de horarios y trayectoria,» enfatizó la maestra Galán Jurado en la sesión informativa.

Detalles para los aspirantes

El registro concluye este 19 de febrero. Posteriormente, con el apoyo de la Contraloría General de esta institución formativa, y de forma transparente, los resultados se darán a conocer a finales del mes de febrero. mediante las redes oficiales de la Compañía de Ballet Clásico de la UACJ.

Categoría Fecha de Audición Hora

Aprendiz Infantil Viernes 20 de febrero 6:00 p.m.

Cuerpo de Baile Sábado 21 de febrero 12:00 p.m.

Se recuerda a los interesados que deben presentarse 30 minutos antes de su cita con la vestimenta reglamentaria (leotardo negro y mallas rosas para mujeres; malla negra y camiseta blanca para hombres).

“Previo a las audiciones, se contará con un maestro de calentamiento para evitar lesiones durante la prueba”, anunció la maestra Galán Jurado Para más información, la UACJ pone a disposición el correo cp.balletclasico@uacj.mx y el teléfono (656) 639 8871.