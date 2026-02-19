En distintas intervenciones efectuadas por elementos de la Agencia Estatal de Investigación y elementos del Ejército Mexicano, ayer martes detuvieron a cinco personas por delitos contra la salud en la colonia Pascual Orozco de la ciudad de Cuauhtémoc.

Durante el operativo en el que se da seguimiento a reportes ciudadanos sobre la venta de droga, detuvieron en las calles Francisco I. Madero y Parque Chapultepec, a Ricardo D. M., de 32 años de edad, a Ervey David V. A., de 35 años y a Armando N. O., de 39 años de edad, quienes traían entre sus pertenencias diversas porciones de la droga conocida como cristal.

Otra intervención fue en las calles Parque Chapultepec y 20 de noviembre, en donde detuvieron a Jennifer Yesenia V. M., de 30 años de edad, sorprendida con dos envoltorios que contenían 1.11 gramos de la citada metanfetamina.

Finalmente, en las calles Parque Chapultepec y 20 de Noviembre, detuvieron a Enrique Isaías R. C., de 22 años de edad, quien traía entre sus pertenencias una bolsita ziploc que contenía 0.77 gramos de cristal y dos envoltorios que contenían una hierba verde, seca y olorosa con las características de la marihuana con un peso de 36 gramos.

Los detenidos, así como la droga que les fue asegurada, fueron trasladados a las instalaciones de la Fiscalía de Distrito Zona Occidente para ponerlos a disposición del Ministerio Público de la Unidad de Investigación contra el Narcomenudeo.