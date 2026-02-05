Busca UTPN acercar la ciencia a la comunidad con la revista Basachí

La Universidad Tecnológica Paso del Norte (UTPN) presentó la revista de divulgación científica Basachí, una publicación enfocada en ciencia y tecnología cuyo objetivo es socializar o acercar el conocimiento a la comunidad en general.

Durante la presentación, el rector de la universidad, Francisco Llera, explicó que el propósito principal de la revista es socializar los avances científicos y tecnológicos que se generan en la frontera, en especial los descubrimientos y desarrollos alcanzados dentro de la propia Universidad Tecnológica Paso del Norte.

Agregó que Basachí no solo difundirá investigaciones y desarrollos tecnológicos, sino que también aceptará trabajos de otras disciplinas científicas. Precisó que, aunque el enfoque es académico, los contenidos estarán redactados de manera sencilla y accesible, con el fin de que cualquier persona pueda comprender los conocimientos que se publiquen.

El rector señaló que, si bien a nivel mundial existen miles de revistas de divulgación científica, lo que hará especial a Basachí será su carácter social, al presentar información científica de forma clara, cercana y comprensible para todo tipo de público.

Explicó además que el nombre de la revista proviene de la lengua tarahumara: Basachí, que significa “coyote”. El coyote es el ícono representativo de la Universidad Tecnológica Paso del Norte, por lo que el nombre de la publicación simboliza la identidad institucional y su vínculo con la región.

Finalmente, dio a conocer que la revista contará próximamente con un sitio web, mediante el cual cualquier usuario con acceso a Internet podrá consultar sus contenidos, ampliando su alcance y facilitando la difusión del conocimiento científico a un público más amplio.