jueves, febrero 5, 2026
Copyright 2021 - All Right Reserved
Inicio » Busca UTPN acercar la ciencia a la comunidad con la revista Basachí
Ciudad JuárezPortada

Busca UTPN acercar la ciencia a la comunidad con la revista Basachí

by Eduardo Huízar
written by Eduardo Huízar 0 comments

La Universidad Tecnológica Paso del Norte (UTPN) presentó la revista de divulgación científica Basachí, una publicación enfocada en ciencia y tecnología cuyo objetivo es socializar o acercar el conocimiento a la comunidad en general.

@juareznoticias.com

Busca UTPN acercar la ciencia a la comunidad con la revista Basachi

♬ sonido original – juareznoticias

Durante la presentación, el rector de la universidad, Francisco Llera, explicó que el propósito principal de la revista es socializar los avances científicos y tecnológicos que se generan en la frontera, en especial los descubrimientos y desarrollos alcanzados dentro de la propia Universidad Tecnológica Paso del Norte.

Agregó que Basachí no solo difundirá investigaciones y desarrollos tecnológicos, sino que también aceptará trabajos de otras disciplinas científicas. Precisó que, aunque el enfoque es académico, los contenidos estarán redactados de manera sencilla y accesible, con el fin de que cualquier persona pueda comprender los conocimientos que se publiquen.

El rector señaló que, si bien a nivel mundial existen miles de revistas de divulgación científica, lo que hará especial a Basachí será su carácter social, al presentar información científica de forma clara, cercana y comprensible para todo tipo de público.

banner

Explicó además que el nombre de la revista proviene de la lengua tarahumara: Basachí, que significa “coyote”. El coyote es el ícono representativo de la Universidad Tecnológica Paso del Norte, por lo que el nombre de la publicación simboliza la identidad institucional y su vínculo con la región.

Finalmente, dio a conocer que la revista contará próximamente con un sitio web, mediante el cual cualquier usuario con acceso a Internet podrá consultar sus contenidos, ampliando su alcance y facilitando la difusión del conocimiento científico a un público más amplio.

You Might Also Like

You may also like

Cirujano dentista, la profesión que puede ayudar a la detección del cáncer

Vinculan a proceso a dos adolescentes señalados del secuestro de tres personas

Beneficiará la JMAS a más de 2 mil 350 familias de las...

Consulado de Estados Unidos visita la UTPN para impulsar cooperación académica

UTPN contará en 2027 con laboratorio especializado en tecnología SMT para microprocesadores

Orgullo para Juárez: alumnos de la UTPN aprenden producción de microprocesadores en...