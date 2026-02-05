Consulado de Estados Unidos visita la UTPN para impulsar cooperación académica

La Universidad Tecnológica Paso del Norte (UTPN) recibió la visita de integrantes del Consulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez, como parte de un acercamiento institucional orientado a fortalecer la cooperación académica y cultural entre ambas partes, anunció el rector Francisco Llera.

Durante el recorrido por las instalaciones del campus, autoridades universitarias sostuvieron un diálogo con representantes del consulado, entre ellos el agregado cultural, con el objetivo de explorar posibles alianzas estratégicas que contribuyan a mejorar la formación de los estudiantes.

El rector de la UTPN, destacó que la universidad busca establecer vínculos que permitan impulsar una mejor capacitación de los alumnos, particularmente en temas relacionados con la dinámica binacional entre México y Estados Unidos.

Subrayó que esta colaboración cobra relevancia al considerar que México es el principal socio comercial de Estados Unidos, lo que hace indispensable preparar a los jóvenes para comprender y desenvolverse en un entorno económico y tecnológico compartido.

Comentó que en este contexto, la Universidad Tecnológica Paso del Norte reafirmó su compromiso de formar talento humano especializado para la industria tecnológica, alineando sus programas educativos con las necesidades del sector productivo y la relación bilateral entre ambos países.

Finalmente dijo que este primer acercamiento abre la puerta a futuras acciones conjuntas en materia académica, cultural y de desarrollo profesional para los estudiantes de la institución.