UTPN contará en 2027 con laboratorio especializado en tecnología SMT para microprocesadores

La Universidad Tecnológica Paso del Norte (UTPN), en Ciudad Juárez, contará a partir de 2027 con un laboratorio especializado en tecnología SMT (Surface Mounting Technology), enfocado en la integración automatizada de componentes electrónicos para la producción de microprocesadores.

Iván Martínez, profesor de esta institución educativa, explicó que durante el año 2026 se llevará a cabo la implementación del laboratorio, el cual estará completamente listo en 2027 para que los alumnos puedan realizar sus prácticas académicas dentro de estas instalaciones.

Detalló que el laboratorio contará con un equipo SMP, un sistema automatizado especializado en la integración de todos los componentes que requiere una tablilla electrónica para conformarse como un procesador integrado, utilizado en distintos equipos tecnológicos.

El docente explicó que la tecnología SMT se encarga del montaje automatizado de componentes electrónicos, como microprocesadores y transistores, directamente sobre tablillas electrónicas, una habilidad cada vez más demandada por la industria de alta tecnología.

Martínez señaló que actualmente son pocas las personas en Ciudad Juárez que cuentan con el conocimiento para operar esta tecnología, situación que ha obligado a las industrias a contratar personal extranjero para realizar estos trabajos. Por ello, consideró fundamental que exista un laboratorio de este tipo en la ciudad, a fin de formar talento juarense especializado en el uso de la tecnología SMT.

Agregó que la industria maquiladora ya se ha acercado a la Universidad Tecnológica Paso del Norte para solicitar que se impulse con mayor fuerza la enseñanza del montaje de componentes en tablillas electrónicas, debido a que esta habilidad se ha vuelto altamente necesaria en la frontera.

Finalmente, destacó que con la puesta en marcha de este laboratorio se fortalecerán las competencias laborales de los ingenieros juarenses, permitiéndoles responder a las exigencias actuales de la industria electrónica de alta tecnología, particularmente en el área de producción de microprocesadores.