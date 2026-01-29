jueves, enero 29, 2026
Buscará mañana la JMAS mejorar el servicio en Parajes de Oriente; colocará dos nuevas válvulas

La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez, a través del departamento de Eficiencia Física, instalará 2 válvulas de seccionamiento, este viernes 30 de enero, que permitirán un mejor control y suministro del agua que llega a los hogares juarenses.

Los trabajos se realizarán a partir de las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, del viernes, en el cruce de las calles: Desierto de Magreb y Desierto de Namibia, como parte de los trabajos de sectorización del distrito 4.

Por estas acciones, se impactará la prestación del servicio en los fraccionamientos: Parajes de Oriente, Hacienda Santa Fe, Manuel J. Clouthier y zonas aledañas.

La JMAS recomienda a los habitantes de la zona, hacer acopio de líquido para las necesidades más esenciales, mientras que a los guiadores se les solicita circular con precaución.

La Junta de Agua y Saneamiento, refrenda su compromiso de trabajar para mejorar el servicio, en beneficio de los juarenses.

