Permanecerán cerradas próximo lunes las oficinas municipales

by EditorJRZ
Con motivo de la celebración del Aniversario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el próximo lunes 2 de febrero las y los empleados municipales contarán con día de asueto de acuerdo con el calendario oficial, informó la titular de Recursos Humanos, Cristina Alcántar Duarte.

“De acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, así como del Reglamento Interior del Municipio de Juárez, el cual fija las condiciones generales de trabajo de los servidores públicos en su artículo 47 fracción VIII, se establece como día de descanso obligatorio el primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero”, indicó.

En tanto, este año 2026 el día de descanso será este próximo lunes 2 de febrero, por lo que se invita a la ciudadanía estar pendiente y acudir mañana viernes a realizar sus trámites, o bien, el martes 3 de febrero que se reanuden actividades en las diferentes dependencias en su horario habitual.

La promulgación de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, fue el resultado del Congreso Constituyente convocado para reformar la Carta Magna de 1857, así como para dar seguimiento a las demandas sociales derivadas de la Revolución de 1910.

