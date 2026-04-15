La organización de vecinos del fraccionamiento San Pablo logró revertir un proyecto municipal que contemplaba viviendas en un área verde, para dar paso a la construcción de un parque familiar.

La diputada Xóchitl Contreras señaló que la decisión inicial se tomó sin consulta ciudadana, lo que generó inconformidad entre las familias del sector.

Tras la movilización y gestiones ante el Gobierno del Estado, el Municipio anunció que ahora sí llevará a cabo el parque a través del presupuesto participativo.

“Qué bueno que corrigieron, aunque haya sido por la presión de los vecinos”, expresó la legisladora.

Asimismo, exigió al alcalde Cruz Pérez Cuéllar que el proyecto se concrete con transparencia y en tiempos definidos.

El caso fue calificado como un ejemplo de participación ciudadana que logró modificar una decisión pública.