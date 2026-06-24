Buscará Municipio solución a trabajos de riego en El Chamizal

El Presidente Municipal, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, informó que se buscará llegar a una solución respecto a los trabajos que se realizan en El Chamizal para el sistema de riego; para ello, se mantendrá el diálogo entre el Gobierno Municipal, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).

Los trabajos realizados en el parque tenían como objetivo ampliar el sistema de riego, lo cual es necesario debido a las condiciones de calor que se tienen en la localidad, explicó el edil.

“Debemos de entablar conversaciones para llegar a un mejor entendimiento, se esta frenando el que se pueda tener un mejor parque”, indicó, ante preguntas de la prensa sobre la clausura de esos trabajos por parte de la Profepa.

“Es muy lamentable que veamos este tipo de acciones en donde debo decirlo con toda claridad, se habla de gente que está luchando por la conservación de El Chamizal y lo que vemos es que cada vez que se quiere hacer una intervención, como la del sistema de riego que es necesario y que hay una inversión importante, no podemos llevarlo a cabo porque traen algún tipo de circunstancias”, expresó.

Detalló que en el caso de Profepa no se tuvo ningún tipo de comunicación, hay una confusión grande sobre los acuerdos y planteamientos previos abordados en mesas de trabajo y que no se han podido concretar para darle seguimiento

“Quiero platicar y trabajar para ver qué fue lo que sucedió, lo más prudente era entablar una comunicación previa con el Municipio y a lo mejor encontrar una situación más clara”, señaló.

El alcalde resaltó que estado reforestando y dando vida al tema de El Chamizal, ya que es el principal pulmón de la ciudad.