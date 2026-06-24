¿Transformadores rebasados? Reportan cortes constantes en varias colonias de Juárez

Los apagones y las variaciones constantes en el suministro eléctrico continúan afectando a familias y comerciantes en distintos sectores de Ciudad Juárez, donde vecinos denuncian fallas recurrentes que atribuyen al deterioro y falta de mantenimiento de transformadores eléctricos.

Durante las últimas horas se han reportado interrupciones del servicio en colonias como Parajes del Sur, Ampliación Aeropuerto y Jardines de Aragón, donde los habitantes aseguran que los cortes de energía se han vuelto cada vez más frecuentes, especialmente durante la temporada de altas temperaturas.

En Parajes del Sur, residentes señalaron que desde la noche del martes permanecían sin energía eléctrica hasta la mañana de este miércoles, situación que ha complicado las actividades cotidianas y ha incrementado la preocupación de las familias ante las altas temperaturas registradas en la ciudad.

Por otra parte, en la colonia Ampliación Aeropuerto, vecinos reportaron que el servicio eléctrico presenta constantes interrupciones y restablecimientos, provocando fluctuaciones que generan incertidumbre entre los usuarios y riesgo para los aparatos conectados a la red.

Una situación similar se registró en Jardines de Aragón, donde habitantes indicaron que durante la jornada del martes la energía eléctrica se interrumpió al menos cuatro veces. Aunque el servicio regresaba después de algunos minutos, volvía a suspenderse poco tiempo después.

Los ciudadanos afirman que estas fallas ya están provocando daños económicos. Entre las afectaciones reportadas se encuentran refrigeradores descompuestos, televisores dañados, computadoras que dejan de funcionar correctamente y equipos electrónicos que requieren ser configurados nuevamente cada vez que ocurre una interrupción o variación de voltaje.

Comerciantes de diversos sectores también han manifestado preocupación debido a que la inestabilidad en el suministro eléctrico afecta la conservación de productos perecederos, así como el funcionamiento de equipos indispensables para la operación de sus negocios.

Además de los daños materiales, los apagones han generado molestias entre los habitantes debido al intenso calor. Vecinos de algunas colonias afectadas señalaron que durante las noches se ven obligados a salir de sus viviendas para buscar alivio ante las altas temperaturas cuando dejan de funcionar ventiladores y sistemas de enfriamiento.

Entre las evidencias de las fallas, ciudadanos compartieron imágenes y videos de transformadores con aparentes daños visibles, incluyendo equipos que presentan manchas de quemaduras o señales de sobrecalentamiento.

Hasta el momento, las denuncias ciudadanas se concentran en Parajes del Sur, Ampliación Aeropuerto y Jardines de Aragón, aunque los afectados consideran que el problema podría extenderse a otros sectores de la ciudad durante la temporada de mayor demanda eléctrica.