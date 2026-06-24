Impulsa Estado estrategia NutriChihuahua en planteles educativos

La Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC) visitó la Preparatoría Estatal Maestros Mexicanos Norte, donde repartió alimentos calientes al alumnado con el objetivo de que más personas de diferentes edades y sectores conozcan los servicios que ofrece el comedor móvil de NutriChihuahua.

Los alimentos fueron preparados y servidos en el propio plantel, el propósito es que los estudiantes conozcan este servicio gratuito y puedan solicitarlo tanto en instituciones educativas como en sus respectivas colonias, explicó Rafael Loera, titular de la SDHyBC.

Indicó que para el Gobierno del Estado es fundamental que más chihuahuenses conozcan la estrategia NutriChihuahua, ya que sus diferentes modalidades están diseñadas para brindar acceso a alimentos a quienes más lo necesitan, de ahí la relevancia de acercar estos servicios a diversos sectores.

El funcionario reiteró que el comedor móvil continuará con sus recorridos por distintas colonias, escuelas y municipios para llevar alimentos calientes y fortalecer el alcance de los programas que impulsa la administración estatal, en beneficio de las familias chihuahuenses.