Contempla la JMAS dejar sin agua mañana miércoles a dos sectores de la ciudad

by EditorJRZ
La Junta de Agua y Saneamiento, suspenderá el servicio de agua potable el miércoles 4 de marzo en dos zonas de la ciudad, debido a trabajos de conexión de crucero y la instalación de válvulas como parte de las acciones de mejora y sectorización de la red.

La primera intervención, será la conexión de un crucero de agua potable con tubería de 4 pulgadas, en el cruce de la calle Calzada del Río y bulevar Cuatro Siglos, trabajos que se realizarán de 9 de la mañana a 2 de la tarde.

Por esta maniobra, los fraccionamientos La Riviera y Villas Conifer II, el Colegio Adela de Cornejo campus Cuatro Siglos y zonas aledañas, registrarán falta de suministro.

De manera simultánea, personal de la JMAS llevará a cabo la instalación de tres válvulas en los siguientes cruces: Bulevar Manuel Gómez Morin y Paseo de la Victoria, Manuel Gómez Morin y Faraday, así como en la calle Profesor Rafael Aguirre Laredo y avenida Tecnológico, como parte de los trabajos de sectorización del Distrito 5 y se desarrollarán de 8 de la mañana a 4 de la tarde.

Derivado de estas labores, los fraccionamientos Tecnológico, Hacienda de San Marcos y Parque Industrial Antonio J. Bermúdez y zonas aledañas, experimentarán suspensión temporal del servicio.

La JMAS recomienda a los habitantes de las áreas mencionadas almacenar agua para cubrir sus necesidades más apremiantes, mientras que a los conductores se les solicita circular con precaución en los puntos donde se realizarán las intervenciones.

