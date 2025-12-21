Elementos de la Agencia Estatal de Investigación, adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Noroeste, detuvieron a, Neyba L. M., Daniel Efraín C. A., Yaneth L. L., y Alonso C. F., por portación ilegal de arma de fuego y delitos contra la salud.

La detención de estas personas, se llevó a cabo ayer viernes, en las calles Hidalgo y Juventud Rosas, de la colonia Centro, del poblado Puerto Palomas de Villa, municipio de Ascensión.

Durante una revisión al vehículo que tripulaban de la marca Cadillac, modelo 2008, color negro, se localizó lo siguiente:

5.8 gramos de marihuana.

2 armas de fuego cortas, una de calibre .380, y otra de calibre .22,

7 cartuchos útiles.

10 pipas de cristal.

107 gramos de droga cristal.

Una báscula gramera digital.

Una daga de color negra.

Los detenidos, junto con el automotor, las armas, la droga y demás objetos asegurados, quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, para las investigaciones correspondientes.

Con los operativos que realizan de manera permanente los elementos policiacos, se asegura la tranquilidad de la ciudadanía y se da continuidad al combate frontal de los delitos con la detención de los infractores.