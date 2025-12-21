Desde el inicio de operaciones de MediChihuahua en febrero de 2024 y hasta el 15 de diciembre de 2025, la Secretaría de Salud ha afiliado a este programa a 509 mil 843 personas, de las cuales, 290 mil 169 son mujeres y 219 mil 674 hombres.

En dicho lapso se efectuaron 3 millones 445 mil 607 atenciones en los centros de salud y en las unidades hospitalarias.

Del total de servicios, 2 millones 564 mil 471 se prestaron a personas con credencial de MediChihuahua y 838 mil 391 sin credencial, 37 mil 305 a derechohabientes del IMSS y 5 mil 440 a beneficiarios del ISSSTE.

En los casos los pacientes del IMSS e ISSSTE, no obstante que reciben atención en ambas instituciones, las personas deciden atenderse en el Gobierno del Estado con el pago de una tarifa, que fue establecida en un tabulador aprobado por el Congreso del Estado.

En ocasiones acuden porque dichas instancias no cuentan con el equipo necesario o carecen de especialistas para tratar determinados padecimientos.

El esquema incluye a pacientes con cáncer del IMSS, que reciben atención en el Centro de Radioterapia Norte o en el Centro Estatal de Cancerología (Cecan).

Durante el periodo mencionado, en la capital MediChihuahua afilió a 149 mil 536 personas, en Juárez se registraron 106 mil 829, en Cuauhtémoc 34 mil 850, en Delicias 26 mil 034 y en Parral se inscribieron 23 mil 406 derechohabientes.

En Guachochi fueron 12 mil 703 los afiliados, en Guadalupe y Calvo 10 mil 809 y en Nuevo Casas Grandes 10 mil 732.

Además, personal que integra las Unidades Médicas Móviles realizó un total de 5 mil 512 registros, de habitantes de municipios de la Sierra Tarahumara.