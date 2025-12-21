La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez (J+) informa que este fin de semana se concluyó el operativo de instalación de 31 metros de tubería nueva del colector Viñedos, que atraviesa el Bulevar Gómez Morín.

Omar Villegas, jefe de residentes de la Dirección de Obra de la J+ explicó que se trabajó en este punto tres fines de semanas consecutivos para avanzar en esta importante obra que vendrá a mejorar las condiciones del drenaje de esta zona de la ciudad.

Este fin de semana, se realizaron los trabajos de pavimentación de los diferentes carriles de esta zona con un espesor de 28 centímetros, a fin de reparar el pavimento dañado por esta obra.

Se espera que este lunes a partir de las 7 de la mañana, se reabra la vialidad a la circulación en su totalidad a la altura de la estación de la CFE.

La obra del colector Viñedos contempla la instalación de 617 metros de tubería de 2.44 metros de diámetro, con una inversión de 61 millones de pesos, beneficiando directamente a más de 441 mil habitantes de la ciudad.

La J+ agradece la comprensión de la ciudadanía por las molestias temporales y reitera su compromiso de trabajar de manera responsable para mejorar la infraestructura y calidad de vida en Juárez.