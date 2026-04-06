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Cambiará la JMAS dos válvulas en Horizontes del Sur para mejorar el servicio

by Salvador Miranda
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Este miércoles 8 de abril, la Junta de Agua y Saneamiento de Juárez realizará el cambio de dos válvulas para la mejora del servicio, debido a que ambas cumplieron su vida útil.

Los trabajos se realizarán el día miércoles en un horario de 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, sobre los siguientes cruces:

-Calle Oscar Niemeyer cruce con calle Búfalo.
-Calle Libre Comercio cruce con Libramiento Aeropuerto.

Debido a estas acciones, se presentará baja presión o suspensión total de servicio en Parque Industrial Américas, así como una parte de Horizontes del Sur y zonas aledañas. Por lo que se exhorta a los habitantes a hacer acopio de agua previo, para las necesidades más apremiantes.

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La JMAS continúa mejorando la infraestructura de la ciudad para dar un mejor control de suministro a beneficios de las familias juarenses.

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