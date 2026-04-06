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Fátima Bosch desmiente rumores de romance con el hijo de Luis Miguel y Aracely Arámbula

by EdiciónJuárez
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La Miss Universo 2025, Fátima Bosch, aclaró este lunes el rumor que circuló en redes sociales sobre un presunto romance con Miguel Gallego Arámbula, hijo mayor de Luis Miguel y Aracely Arámbula. La modelo calificó la versión como falsa y aseguró que no conoce al joven.

Los señalamientos comenzaron luego de que usuarios difundieran supuestas capturas y mensajes que sugerían una interacción entre ambos. Sin embargo, al llegar al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Bosch rechazó completamente la especulación. “Él es un bebé, es una criatura. Yo tengo 25 años”, comentó ante medios, destacando la diferencia de edad y la falta de cualquier relación.

La reina de belleza también señaló que las imágenes y conversaciones difundidas podrían haber sido generadas mediante inteligencia artificial. “Nada de eso es verdad. No lo conozco ni he convivido con él”, afirmó, pidiendo además respeto hacia la privacidad del joven.

A pesar de la negativa, Bosch mencionó que el hijo de Luis Miguel es “guapísimo”, aunque insistió en que, por supuesto, él tendría interés en alguien de su edad. Añadió que nunca ha tenido relaciones con personas menores ni siquiera de su misma edad.

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Por otro lado, Aracely Arámbula compartió recientemente un video en el que se aclara que sus hijos no tienen redes sociales, lo que refuerza que las supuestas interacciones provinieron de cuentas falsas.

El episodio reavivó la conversación sobre la facilidad con la que se viralizan rumores y contenido manipulado en redes sociales, especialmente cuando involucran a figuras públicas o a familiares que mantienen un perfil bajo.

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