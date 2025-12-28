La Secretaría General de Gobierno, a través de la Operadora de Transporte (OTV), informa que, con motivo del cierre de año, el Bowí tendrá ajustes en sus horarios de operación durante los días 31 de diciembre y 01 de enero.

Por lo anterior, se recomienda a las y los usuarios considerar estos cambios al planear sus traslados y evitar así cualquier contratiempo.

El 31 de diciembre la primera salida será a las 5:30 horas y la última a las 20:30 horas, en tanto que el día 01 de enero, la primera salida será a las 6:00 y la última a las 20:30.

Bowí invita a las y los usuarios a mantenerse atentos de cualquier actualización a través de sus redes sociales oficiales, así como a comunicarse al ¨BowíChat¨ al número (614) 512 93 86 para resolver dudas o recibir información adicional.