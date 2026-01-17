Chihuahua, Chih. — El Sindicato del Personal Académico del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Chihuahua (SPACONALEP) llevó a cabo la Ceremonia de Toma de Protesta de las y los Delegados y Subdelegados de los planteles CONALEP del estado, quienes fungirán como representantes sindicales durante el periodo 2026–2028.

El acto solemne contó con la presencia de autoridades sindicales y educativas, así como de los integrantes del Comité Ejecutivo de SPACONALEP, reafirmando el compromiso institucional con la legalidad, la participación democrática y el fortalecimiento de la vida sindical en los planteles de CONALEP del estado.

Durante su mensaje de bienvenida, Raúl Terrazas Aguirre, Secretario General de SPACONALEP, destacó la importancia del liderazgo y la responsabilidad que asumen las y los delegados electos: “Hoy refrendamos nuestro compromiso con la defensa de los derechos laborales, la unidad sindical y la mejora continua de las condiciones académicas. Las y los delegados que hoy toman protesta serán un enlace fundamental entre la base trabajadora y el sindicato, siempre con responsabilidad, diálogo y visión colectiva”.

Asimismo, reconoció la participación activa del personal académico en los procesos democráticos del sindicato, subrayando que la organización y la unidad son pilares para avanzar en beneficio de la comunidad educativa.

Por su parte, Omar Bazán Flores, Director General Estatal de CONALEP Chihuahua, dirigió un mensaje institucional en el que reconoció el trabajo del sindicato y la relevancia de la coordinación entre las autoridades educativas y la representación sindical: “El fortalecimiento del CONALEP en Chihuahua se construye a partir del diálogo, el respeto mutuo y la colaboración permanente. Reconozco la labor del SPACONALEP como un aliado estratégico en la consolidación de una educación media superior de calidad, y reitero la plena disposición de esta Dirección General para trabajar de manera conjunta, con el firme respaldo de la Gobernadora Constitucional del Estado, María Eugenia Campos Galván, en favor de las y los estudiantes, del personal académico y de quienes hacen posible, día a día, el adecuado funcionamiento de nuestra institución”.

Durante la ceremonia se realizó la entrega de nombramientos y la toma de protesta oficial de las y los delegados y subdelegados de los planteles Chihuahua I, Chihuahua II, Parral, Cuauhtémoc, Delicias, Juárez I, Juárez II y Juárez III.

Este ejercicio de trabajo conjunto entre el SPACONALEP y la Dirección General Estatal de CONALEP Chihuahua permitirá unificar criterios y mecanismos de acción, fortaleciendo la comunicación institucional, la toma de decisiones y la implementación de estrategias comunes que impacten positivamente en la calidad educativa y en el bienestar del personal académico del sistema CONALEP en el estado.