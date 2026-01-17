sábado, enero 17, 2026
Copyright 2021 - All Right Reserved
Inicio » Alerta Policía Cibernética del Municipio por fraudes en préstamos en línea
Chihuahua

Alerta Policía Cibernética del Municipio por fraudes en préstamos en línea

by EditorJRZ
written by EditorJRZ 0 comments

La Policía Cibernética de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), emite una alerta a la ciudadanía por fraudes relacionados con préstamos a través de aplicaciones y plataformas digitales, durante la cuesta de enero, por lo que exhortan a tomar precauciones.

Muchas familias se ven en la necesidad de buscar dinero mediante préstamos rápidos; sin embargo, autoridades advierten sobre la existencia de aplicaciones atractivas que ofrecen créditos inmediatos, pero solicitan información personal.

La Policía Cibernética exhorta a la población a no compartir información personal o financiera, verificar la legalidad de las plataformas antes de utilizarlas y desconfiar de ofertas que prometen préstamos fáciles y sin requisitos.

Lo anterior ya que estas aplicaciones piden acceso a la galería de fotografías del teléfono, nombre completo, datos personales sensibles e incluso información de tarjetas bancarias para realizar supuestos depósitos, lo que pone en riesgo la seguridad y el patrimonio de las personas.

banner

Ante cualquier duda o intento de fraude, se recomienda denunciar de inmediato y cuidarse para cuidar la integridad y los ingresos de las familias.

You Might Also Like

You may also like

¨Despotrica¨ Corral contra funcionarios estatales; muestra enojo por el aseguramiento de su...

Tras cateo en Villa Matamoros, aseguran armas y objetos de interés criminalística

Abrió Facultad de Filosofía y Letras de la UACH convocatoria para licenciaturas...

Informa SSPE sobre el trámite de licencias: renovación sin cita y primera...

SPACONALEP realiza Toma de Protesta de Delegados y Subdelegados 2026–2028 en el...

Vinculan a proceso a imputado por otro caso de secuestro cometido en...