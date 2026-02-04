Busca mecanismos de protección para el empleo y la industria

Redacción

Ciudad Juárez.- Ante la compleja situación financiera que atraviesa la empresa First Brands y el impacto derivado en sus cinco centros de negocio en esta frontera, la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA) Juárez, encabezada por su presidenta, Isela Molina, sostuvo hoy una reunión estratégica con un nutrido grupo de proveedores locales afectados.

Una crisis externa con impacto local

Durante el encuentro, se dejó claro que la situación actual no representa un fallo en la operatividad de la industria juarense, sino que es consecuencia directa de una crisis corporativa internacional. Se enfatizó que ni el talento de la mano de obra local ni la calidad de los proveedores de servicios han fallado; el problema es producto de una quiebra externa.

“Detrás de cada factura impagada hay una empresa local y familias que dependen de ella. Defender al proveedor local es defender a Ciudad Juárez”, señaló Isela Molina.

Impacto en cifras

La magnitud del problema trasciende lo económico para convertirse en un tema social, reportándose hasta el momento:

Más de 2,000 empleos perdidos.

Decenas de proveedores locales de diversos rubros afectados en su flujo operativo.

Riesgo inminente de cierre para diversas PYMEs locales.

Ruta de acción y protección a la industria

CANACINTRA Juárez reiteró que el objetivo de estas acciones no es confrontar al sector maquilador —el cual sigue siendo el pilar de nuestra economía—, sino proteger a los eslabones más vulnerables de la cadena de suministro.

La Cámara propone:

Recuperación de adeudos: Construir una ruta legal y estratégica para recuperar los pagos pendientes. Mecanismos de protección local: Establecer protocolos para que Ciudad Juárez deje de absorber crisis externas sin contar con una red de seguridad para las empresas locales. Prevención de cierres: Evitar que el efecto dominó de esta quiebra resulte en la pérdida de más unidades de negocio en la ciudad.

Próximos pasos

La reunión de este día fue calificada como exitosa, logrando recabar información técnica clave para la defensa de los afectados.

JPor motivos de confidencialidad, se omiten los nombres de las empresas participantes, pero se confirma que habrá una segunda reunión de seguimiento para consolidar la estrategia de apoyo.

CANACINTRA Juárez reafirma su compromiso de seguir trabajando de cerca con las autoridades y los actores involucrados para garantizar que la industria juarense siga siendo fuerte, resiliente y, sobre todo, justa con quienes la integran.