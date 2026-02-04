Red de estafadores usa inteligencia artificial para engañar a quienes perdieron a su mascota

Autoridades y especialistas en seguridad alertaron a la población sobre una nueva modalidad de extorsión dirigida a personas que han perdido a sus mascotas, en la que delincuentes emplean inteligencia artificial para engañar y obtener dinero de los afectados.

El caso más representativo ocurrió cuando un hombre identificado como Jorge Aldazosa perdió a su gato y, tras publicar información y carteles de búsqueda, recibió un mensaje en su teléfono que incluía una fotografía del animal. La imagen inducía a creer que la mascota estaba en un lugar desconocido y se utilizaba para solicitar dinero.

Los estafadores aprovecharon la situación emocional del dueño para exigir un pago, alegando que otra persona había encontrado al animal y que debía cubrir supuestos gastos veterinarios. Jorge terminó depositando dinero a una cuenta bancaria sin nombre visible, pero cuando intentó recuperar a su mascota en un punto de encuentro, la comunicación con quien decía tener al gato se interrumpió de forma abrupta.

Después de analizar la cuenta receptora del depósito, la familia descubrió que el nombre asociado correspondía a otra persona ajena al caso, lo que confirmó que se trataba de un fraude. Días después, los estafadores volvieron a ponerse en contacto de manera agresiva y exigieron una cantidad mayor de dinero bajo el argumento de que se estaba afectando un “negocio”.

Especialistas señalan que esta forma de extorsión se apoya en herramientas tecnológicas avanzadas para manipular fotografías y hacer creer a los dueños que sus mascotas están en manos de alguien más, con el objetivo de presionar al pago de rescates que nunca se concretan.

La experiencia pone de manifiesto la creciente sofisticación de las redes criminales que se aprovechan de la desesperación y afecto que sienten las personas por sus animales de compañía. Ante ello, se recomienda verificar siempre la autenticidad de la información antes de realizar cualquier pago, solicitar pruebas adicionales y reportar cualquier intento de fraude ante las autoridades correspondientes.

