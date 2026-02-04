La Secretaria de Seguridad Pública del Estado (SSPE) firmó un convenio de colaboración con el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Chihuahua (Conalep), con el objetivo de implementar un modelo de detección de necesidades en los planteles educativos, que permita identificar oportunamente situaciones de riesgo y vulnerabilidad entre las y los estudiantes.

El acuerdo fue signado por el secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya Chávez; y el director general del Conalep, Omar Bazán Flores; teniendo como testigo de honor al secretario de Educación y Deporte, Francisco Hugo Gutiérrez Dávila.

El evento contó con la participación del equipo de la Subsecretaría de Participación Ciudadana y Prevención del Delito de la SSPE Rosa Isela Gaytán Díaz, quienes dieron a conocer los alcances del convenio, el cual contempla una presencia constante del personal de la corporación en los centros Conalep del estado.

A través de este modelo, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado enfocará sus esfuerzos en la detección de alumnas y alumnos en situación de vulnerabilidad, con el fin de brindarles acompañamiento, apoyo y canalización a las instancias correspondientes, contribuyendo así a la prevención de conductas de riesgo y al fortalecimiento de entornos escolares más seguros.

Omar Bazán Flores Director general estatal de Conalep comentó que actualmente se cuentan enlazados a la torre centinela 800 cámaras las cuales monitorean los planteles en el estado y se incrementarán a 900, con la finalidad de no dejar ningún un punto ciego, para fortalecer la seguridad de la comunidad educativa.

Estas acciones forman parte de la estrategia de Seguridad Pública impulsada por el titular de la SSPE, orientada a atender las causas sociales de la violencia y fortalecer la prevención desde espacios clave como el sector educativo, bajo la premisa de que con seguridad damos resultados.

El titular de la SEyD celebró la suma de esfuerzos entre ambas dependencias, lo cual abonará a la construcción de entornos escolares más seguros, al fortalecimiento del tejido social y al impulso de una política de prevención que coloque en el centro a las juventudes como protagonistas de su propio desarrollo.