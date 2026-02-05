El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Regulación Comercial, impartió esta mañana de manera gratuita a 2,200 comerciantes una capacitación en el Manejo de Higiene de Alimentos para mejorar las condiciones del servicio que se ofrece a la comunidad.



El Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, dijo que este esfuerzo por apoyar al rubro de comerciantes inició con el trabajo que llevó a cabo en su momento Arturo Urquidi Astorga, quien estuvo a cargo de la dependencia y falleció en mayo del año 2025.



“Antes se cobraba este curso o alguien les cobraba para ya llevar el papel únicamente, sin embargo, nosotros quisimos hacerlo de manera gratuita”, indicó.



Dijo que de esta forma se ganan dos cosas, el ahorro de las familias con el curso gratuito y por otro lado, asegurar que en lo sucesivo se brinde un mejor servicio a la comunidad por parte de los comerciantes.



El edil juarense mencionó que fue un éxito la convocatoria que logró este evento, puesto que aún permanecía gente a las afueras del Auditorio Cívico Benito Juárez en espera de poder tomar el curso.



Señaló que se buscará llevar este tipo de capacitaciones a los mercados, con la finalidad de alcanzar a la mayor cantidad de gente posible.



Asimismo, agradeció el interés por seguir capacitándose para poder brindar a las y los juarenses un servicio de calidad en cuanto al rubro de alimentos se refiere.



Por su parte, el Secretario del Ayuntamiento, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, destacó la disposición y esfuerzo que realizan cada una de las personas y espacios dedicados a la preparación de alimentos y que lo llevan a cabo bajo las medidas correctas.



La capacitación estuvo a cargo de Joel Abdiel Pólito Zamarrón y Selene Meléndez López, así como del personal de la Dirección de Regulación Comercial del Municipio, encabezada por Oscar Armando Guevara Ramírez.