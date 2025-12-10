Convocatoria especial para choferes de aplicaciones, quienes registran los mayores impactos en su patrimonio

Ciudad Juárez, Chihuahua, 10 de diciembre de 2025. La diputada de morena, María Antonieta Pérez Reyes, hizo un llamado a todas y todos los automovilistas residentes en el municipio de Juárez que enfrenten problemas con compañías de seguros automovilísticos —particularmente aquellos ocurridos en los últimos 24 meses— para que asistan a una jornada de orientación gratuita.

“Si tienes un problema de no más de dos años con alguna aseguradora que no ha reparado tu vehículo, no ha pagado daño total u otro incumplimiento, esto te interesa”, señaló la legisladora en un video difundido en sus redes sociales.

La reunión contará con la participación de personal de la CONDUSEF y especialistas legales. Se llevará a cabo el viernes 12 de diciembre, a las 13:00 horas (tiempo de Ciudad Juárez), en el auditorio de Protección Civil del Gobierno Municipal.

“Ahí podremos escucharlos, resolver dudas, orientarlos y, de ser necesario, apoyarlos ante las autoridades”, agregó la diputada.

Cabe recordar que, en septiembre pasado, María Antonieta Pérez Reyes exigió desde tribuna del Congreso estatal que la aseguradora Quálitas diera respuesta a un asegurado que llevaba 14 meses sin solución tras un siniestro. Ante la falta de atención del ajustador, la propia legisladora presentó la queja ante la CONDUSEF en apoyo al ciudadano.

El caso superó el 1.8 Millones de vistas en las redes sociales y generó una oleada de comentarios, denuncias y solicitudes de asesoría, lo que motivó la realización de esta convocatoria general.

Finalmente, se informó que la entrada es completamente gratuita. Solo se pide llegar con unos minutos de anticipación para el registro y, de preferencia, llevar la documentación básica relacionada con el problema que se tenga con la aseguradora.