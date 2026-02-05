Jóvenes voluntarios impermeabilizan 20 viviendas en Ciudad Juárez

Con brochas pintadas de blanco y material impermeabilizante, arrancó nuevamente en Ciudad Juárez el proyecto “Hazlo Posible: Jóvenes como Agentes del Cambio”, mediante el cual se brindó apoyo a 20 viviendas de distintas colonias cuyos techos se encontraban en malas condiciones.

Durante la jornada, jóvenes voluntarios trabajaron en la impermeabilización de casas habitación, con el objetivo de evitar filtraciones y goteras provocadas por las recientes lluvias registradas en la ciudad, mejorando así las condiciones de vida de las familias beneficiadas.

Una de las amas de casa apoyadas expresó su agradecimiento por la labor realizada:

“Buenos días, les doy las gracias a los chicos y a la maestra por el apoyo tan grande que nos han brindado en impermeabilizarnos. Sabemos que es algo costoso y no tenemos en este momento para cubrirlo, pero gracias al esfuerzo de los muchachos y de ella fue posible. Que Dios los bendiga”, señaló.

El proyecto es impulsado por la Asociación Civil Espacio y Cultura, en colaboración con la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), como parte de una estrategia enfocada en fortalecer la participación ciudadana y contribuir a la reconstrucción del tejido social.

Los organizadores destacaron que los voluntarios son el motor de estas brigadas, y subrayaron que la participación activa de jóvenes y vecinos demuestra que la transformación de Ciudad Juárez es posible cuando la comunidad se involucra de manera solidaria.