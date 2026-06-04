Se presume el detenido prescribió medicamentos contra el cáncer como Médico General del ICHISAL en el quinquenio pasado.

La Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua ejecutó la orden de aprehensión librada por un juez de control, en contra de D.H.M., quien en esa administración estatal, se desempeñaba como Médico General del ISCHISAL, por su probable participación en el delito de Peculado Agravado dentro de la causa penal 894/26, en un caso que ha generado profunda consternación social por involucrar medicamentos oncológicos de alta especialidad, destinados a pacientes que enfrentan una de las enfermedades más complejas y devastadoras para las familias chihuahuenses.

De acuerdo con la investigación desarrollada por esta representación social, el hoy detenido, como Médico General adscrito al Instituto Chihuahuense de Salud (ICHISAL), presuntamente habría participado en los hechos, al emitir receta médica mediante la cual fueron prescritos los referidos medicamentos oncológicos al diverso imputado de iniciales A.V.Ch., quien fungía como Coordinador Estatal de Almacenes y Farmacias del ICHISAL y actualmente se encuentra vinculado a proceso desde el pasado 07 de abril de 2026.

Las indagatorias establecen que dicha conducta se habría materializado mediante la prescripción y posterior suministro de medicamentos sin una justificación médica válida, con indicaciones que no correspondían a un diagnóstico clínico acreditado y fuera de los tiempos establecidos para su legal canje. Asimismo, la investigación permitió establecer que el beneficiario de los tratamientos habría sido el propio servidor público encargado del almacén institucional, quien carecía de una condición médica que justificara la administración de dichos fármacos.

La solidez de los datos de prueba recabados permitió que la autoridad judicial librara la orden de aprehensión correspondiente, misma que fue ejecutada por elementos de la Fiscalía Anticorrupción esta tarde, con estricto apego al debido proceso y pleno respeto a los derechos fundamentales del hoy imputado.

Este caso resulta particularmente sensible porque involucra recursos públicos destinados a la atención de pacientes con cáncer, una enfermedad que no sólo afecta a quienes la padecen, sino también a sus familias y seres queridos. Por ello, la Fiscalía Anticorrupción reitera que continuará agotando todas las líneas de investigación para esclarecer plenamente los hechos y procurar que cualquier conducta que haya comprometido bienes, tratamientos o servicios destinados a la salud de la población sea investigada y llevada ante los tribunales conforme a derecho.

La Fiscalía Anticorrupción refrenda su compromiso con la legalidad, la transparencia y la protección de los recursos públicos, especialmente cuando éstos tienen como finalidad atender necesidades tan fundamentales como la salud y la vida de las personas.