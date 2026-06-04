Reciben clínicas del ISSSTE 9.9 millones de pesos para mejorar infraestructura

Con un total de 9 millones 960 mil pesos de inversión social, se estima fortalecer la infraestructura de clínicas de primer nivel del ISSSTE en las diversas regiones de la entidad a través de 15 tarjetas bancarias.

El recurso es administrado mediante comités ciudadanos, los cuáles están conformados por los beneficiarios de esta institución médica.

La delegada estatal de Programas para el Bienestar en Chihuahua, Mayra Chávez Jiménez, acompañada por el delegado estatal del ISSSTE, Marcelo Ramírez Flores, y el coordinador estatal del programa “La Clínica es Nuestra”, Pablo Moreno, presidió la entrega de 15 tarjetas del Banco del Bienestar destinadas a fortalecer la infraestructura de salud en el estado de Chihuahua con una inversión social de 9 millones 960 mil pesos.

Este programa busca que el recurso llegue de manera directa a las unidades médicas a través de un comité conformado en asamblea, integrado por derechohabientes y personal de las propias clínicas.

Las clínicas de primer nivel del ISSSTE que recibirán el apoyo, conocidas como Unidades de Medicina Familia (UMF), son aquellas que brindan el primer contacto de atención a los derechohabientes en materia de prevención y promoción a la salud, así como ofrecer consultas de medicina familiar y tratamientos generales.

Las tarjetas serán entregadas a clínicas ubicadas en los siguientes municipios y localidades:

• Delicias (2 clínicas)

• Parral

• Jiménez

• Cuauhtémoc

• Chihuahua

• Juárez

• Nuevo Casas Grandes

• Camargo

• Saucillo

• Guachochi

• Guerrero

• La Junta, Guerrero

• Madera

• Ojinaga

En el encuentro también estuvieron presentes el subdelegado médico del ISSSTE, Marcelo Ramírez; el coordinador estatal de La Clínica es Nuestra, Pablo Moreno; la subdelegada de Programas para el Bienestar, Ximena Reyes, así como los directores regionales de Bienestar: Luis Rascón (Chihuahua), Ruth Arvizo (Cuauhtémoc), Miguel Rubio (Delicias), Ivonne Contreras (Guachochi), Alfredo Frías (Guerrero), Luis Fernando Duarte (Parral), Omar Helem García (Juárez), América García (Nuevo Casas Grandes) y Alonso Mora (Ojinaga).

MUNICIPIO CLÍNICA(S) DELICIAS 2 PARRAL 1 JIMÉNEZ 1 CUAUHTÉMOC 1 CHIHUAHUA 1 JUÁREZ 1 NUEVO CASAS GRANDES 1 CAMARGO 1 SAUCILLO 1 GUACHOCHI 1 GUERRERO 1 MADERA 1 LA JUNTA, GUERRERO 1 OJINAGA 1

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