Buscan fortalecer participación política de la diversidad sexual rumbo a 2027

El Instituto Estatal Electoral de Chihuahua realizó el pasado martes 2 de junio en Ciudad Juárez, los “Diálogos por la inclusión política: acciones afirmativas para la diversidad sexual y de género rumbo al Proceso Electoral Local 2026-2027”, esto con la finalidad de fortalecer la participación política de las personas de la diversidad sexual y de género.

La actividad se realizó en el auditorio de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Ciudad Juárez, donde personas defensoras de la diversidad sexual y de género, integrantes de organizaciones, colectivos, activistas y defensores de los derechos humanos se reunieron para compartir propuestas en un espacio de reflexión y construcción colectiva enfocado en fortalecer las acciones afirmativas que serán implementadas en el próximo proceso electoral.

La jornada inició con la conferencia magistral “Representación política y acciones afirmativas para las personas de la diversidad sexual y de género: avances, retos y perspectivas rumbo a los procesos electorales”, impartida por la activista, antropóloga social muxhe y defensora de derechos humanos, Amaranta Gómez Regalado.

Durante su participación, Gómez Regalado destacó que la inclusión política es resultado de décadas de luchas sociales impulsadas por movimientos feministas, indígenas, obreros y de la diversidad sexual, los cuales han contribuido al fortalecimiento de la democracia, los derechos humanos y la ciudadanía.

Asimismo, reconoció avances importantes en México en materia de representación política, como la implementación de acciones afirmativas, protocolos para la participación de personas trans y mecanismos de paridad; sin embargo, advirtió que persisten barreras estructurales derivadas del racismo, clasismo y discriminación, factores que continúan limitando el acceso pleno a espacios de representación y toma de decisiones.

La especialista señaló que la inclusión política implica también una disputa por el reconocimiento, la legitimidad y el acceso al poder, por lo que llamó a fortalecer las condiciones institucionales que permitan garantizar una participación efectiva de las personas de la diversidad sexual y de otros grupos históricamente excluidos.

Posteriormente se desarrollaron mesas de diálogo y trabajo enfocadas en la construcción de propuestas y aportaciones para las acciones afirmativas que integrarán el marco de participación rumbo al Proceso Electoral Local 2026-2027.

En esta actividad participaron la consejera electoral Vanessa Adriana Armendáriz Orozco; el consejero electoral Luis Eduardo Gutiérrez Ruiz; la titular de la Oficina Regional Juárez del IEE, Mayra González Castillo; y la titular de la Unidad de Igualdad de Género, Derechos Humanos y No Discriminación del Instituto, Paola Contestabile Frayre, quien fungió como moderadora de la jornada.

Estos ejercicios forman parte de las acciones impulsadas por el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua para fortalecer los mecanismos de participación, consulta e inclusión política de grupos históricamente discriminados, mediante la construcción colectiva de medidas que favorezcan una representación más amplia, plural e incluyente rumbo al Proceso Electoral Local 2026-2027.