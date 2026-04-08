Elementos de la Agencia Estatal de Investigación, adscritos al Centro de Operaciones Estratégicas (COE), de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, detuvieron a Fernando G. S., de 38 años y a Éricka Nohemí I. P., de 26 años de edad, por su presunta responsabilidad en delitos contra la salud.

El arresto en los términos de la flagrancia, se registró en las calles Villas de Holanda y Luis Zapata de la colonia Villas del Sur, en donde Agentes Investigadores les realizaron una revisión localizándoles 28 gramos de metanfetamina conocida como cristal, distribuidos en 22 envoltorios de plástico.

La pareja, junto con la droga asegurada, quedaron a disposición del Ministerio Público del fuero común, autoridad social que procederá con las investigaciones correspondientes para resolver su situación jurídica.

Con los operativos que realizan de manera permanente los elementos policiacos, se asegura la tranquilidad de la ciudadanía y se da continuidad al combate frontal de los delitos con la detención de los infractores.